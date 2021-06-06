Аргентина, Кубок Марадоны-2021, финал

Колон – Расинг Авельянеда – 3:0

Голы: Альендро, 57, Бернальди, 71, Кастро, 85

Тевес объявил о своем уходе из Бока Хуниорс – семейная трагедия заставила ветерана задуматься о завершении карьеры

Команда Эдуардо Домингеса контролировала матч с первой до последней минуты, поэтому лишь чудо позволило удержать интригу до середины второго тайма. Колон начал конвертировать свое преимущество в забитые мячи на 57-й: правого защитника Муру пасом с центра поля бросили во фланговый прорыв, тот быстро оценил ситуацию и прострелил на линию вратарской, а Родриго Альендро в падении замкнул ближнюю штангу.

На 71-й минуте "черные" оформили образцовый гол. Это Кристиан Бернальди сместился с левого фланга в центр, накрутив по пути двух защитников, обыгрался с Легисамоном и элегантно подсек мяч над голкипером во время выхода один на один. Добил Расинг на 85-й Алексис Кастро – хавбек подхватил мяч в пределах штрафной после выноса и мастерски положил в дальний нижний угол – 3:0!

А еще оборотов за 10-15 секундной стрелки 36-летний Луис Мигель Родригес по прозвищу Блоха поднял над головой не только первый для себя персонально трофей, а премьерный – в более чем столетней истории Колона. Творцом этого триумфа стал скромный уроженец Лануса, 42-летний энтренадор Домингес.

На аргентинских просторах его считают атипичным тренером. Домингес не смотрит и не слушает футбольные программы, а переписке в мессенджерах предпочитает общаться с глазу на глаз. Старт тренерской карьеры тоже стал необычным. В 2015 году он неожиданно возглавил Уракан и начал управлять игроками, с которыми еще неделю назад вместе потел на тренировках. Зато экс-защитник получил напутствие от легендарного Карлоса Бьянки – многократного чемпиона Аргентины с Велес Сарсфилдом и Бока Хуниорс, 4-кратным победителем Копа Либертадорес с ними же, 2-разовым триумфатором Интерконтинентального кубка с "генуэзцами" и просто тестя Домингеса. Герой Колона женат на дочери Le Goleador'а.

Энтренадор "черных" – человек старой закалки. Он не стесняется критиковать негативные пороки современного футбола. Домингес обеспокоен лицемерием коллег, которые божатся журналистам о преданности конкретному стилю, а их команды играют с точностью до наоборот. Он не в восторге от неугомонных функционеров, регулярно тасующих тренеров, да еще и постоянно выбирающих специалистов с разными философиями. А еще Домингес утверждает, что не знает о своем образе в прессе. У него просто нет к этому интересу.

В годы игровой карьеры наставник Колона привык находиться в тени своего старшего на два года брата Федерико – чемпиона мира U-20 в составе "альбиселесте", звезды Велеса, который даже сыграл 1 матч за национальную команду во время работы там Марсело Бьелсы в начале 2000-х. Эдуардо Домингес за 6 лет в родном "Форте" немного не дотянул до сотни матчей и поехал в скромный Олимпо из Баия-Бланки. Там он провел топовый сезон и уже собирался покорять элиту с Расингом, как вскоре получил тяжелую травму. Второго шанса в Авельянеде Домингес не получил. Эта драма получила счастливый финал в ночь на субботу, когда Колон уже поседевшего экс-защитника фактически деклассировал Расинг в едином топ-соревновании Аргентины коронавирусных времен.

Домингес вышел из тени брата. Его сравнивают с великими мастерами, которых посчастливилось увидеть в деле. Работа упомянутого "бешеного" Бьелсы, бывшего ассистента культового Менотти Анхеля Каппы, "Маэстро" Оскара Табареса и творца сенсационного ЛДУ Кито 00-х Эдгардо Баусы вдохновляют Домингеса к постоянному совершенствованию. Чтобы взять титул 42-летнему наставнику "черных" понадобилось всего 16 матчей во главе Колона, который он во второй раз возглавил лишь в марте. Теперь ждем подвиги Домингеса в Копа Либертадорес-2022. А пока Санта-Фе может наслаждаться первым за 116 лет элитным трофеем.

"Металіст в Аргентині пам'ятають досі": оплакує Марадону, хвалить Карраскаля і дає пораду Динамо та Шахтарю