Состоялись матчи 4 тура группы А, которые заранее определили обладателей всех путевок в плей-офф.

Копа Америка, Группа А, 4 тур

Боливия – Уругвай – 0:2

Голы: Кинтерос, 40 (аг), Кавани, 79

Чили – Парагвай – 0:2

Голы: Самудио, 33, Альмирон, 58 (пен.)

Уругвай наконец-то одержал свою первую победу, разобравшись с Боливией. Аутсайдер группы сам придумал себе проблемы, когда под занавес первого тайма Кинтерос срезал мяч в собственные ворота. Эдинсон Кавани упускал моменты весь матч, однако на 79 минуте исправился. Факундо Торрес пронесся по левому флангу и выкатил передачу точно в ноги 34-летнему форварду – 0:2.

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С таким же счетом Чили уступило Парагваю. Возможно, Видаль и другие звезды "Ла Рохи" расслабились, узнав о досрочном выходе в плей-офф. А вот Мигель Альмирон играл до конца. В первом тайме хавбек Ньюкасла с углового удачно подал на голову Самудио, а после перерыва реализовал пенальти.

За тур до финиша Боливия потеряла математические шансы на плей-офф и стала первым неудачником Копа Америка. Из группы А выйдут Аргентина, Парагвай, Чили и Уругвай.

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