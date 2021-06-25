Копа Амеріка, Група А, 4 тур

Болівія – Уругвай – 0:2

Голи: Кінтерос, 40 (аг), Кавані, 79

Чилі – Парагвай – 0:2

Голи: Самудіо, 33, Альмірон, 58 (пен.)

Уругвай нарешті здобув свою першу перемогу, розібравшись з Болівією. Аутсайдер групи сам вигадав собі проблеми, коли під завісу першого тайму Кінтерос зрізав м'яч у власні ворота. Едінсон Кавані марнував моменти увесь матч, проте на 79 хвилині виправився. Факундо Торрес пронісся лівим флангом і викотив передачу точно в ноги 34-річному форварду – 0:2.

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З таким самим рахунком Чилі поступилася Парагваю. Можливо, Відаль та інші зірки "Ла Рохи" розслабилися, дізнавшись про достроковий вихід в плей-офф. Натомість Мігель Альмірон грав до кінця. У першому таймі хавбек Ньюкасла з кутового вдало подав на голову Самудіо, а по перерві реалізував пенальті.

За тур до фінішу Болівія втратила математичні шанси на плей-офф і стала першим невдахою цьогорічної Копа Амеріка. Від групи А вийдуть Аргентина, Парагвай, Чилі та Уругвай.

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