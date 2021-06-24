В четвертом туре Копа Америка-2021 был забит шедевральный гол. Его автором стал колумбиец Луис Диас.

Уже в дебюте поединка Луис Диас, выступающий за Порту, роскошной бисиклетой поразил ворота Бразилии после подачи Хуана Куадрадо. Голкипер "селесао" Вевертон, который в этом матче дебютировал на Копа Америка, оказался бессилен против такого выстрела.

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Правда, этот шедевр не помог колумбийцам набрать хотя бы очко. Бразилия забила дважды в ответ и вырвала победу уже в компенсированное время. Это досрочно обеспечило Неймару и компании первое место в группе В.

В последнем туре группового турнира Бразилия сыграет с Эквадором. Колумбия уже провела все свои матчи на этой стадии, набрав 4 очка.

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