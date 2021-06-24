Фаворити дрімають – тільки Манчіні показав козирі

Специфіка нинішнього формату Євро така, що в плей-офф вийти дуже легко. Зірковим збірним немає сенсу відразу грати на повну потужність. Вище місце в групі не гарантує приємнішу сітку, тому перший раунд можна проходити на малих обертах.

– Франція: "дешамівський" футбол з акцентом на нейтралізацію суперників і свободою для групи атаки. Мінімум видовища, максимум ефективності та перше місце в "групі смерті". Погба зробив обидва топ-матчі проти Німеччини та Португалії. Все дуже схоже на ЧС-2018.

– Англія: неймовірно нудна та зажата, не було навіть яскравих спалахів. Перша команда в історії ЧЄ, яка виграла групу, забивши два голи. І питання не в реалізації – менше за Англію на цьому чемпіонаті б'ють тільки Угорщина та Фінляндія. А в складі є Кейн, Стерлінг, Гріліш, Маунт, Фоден і Санчо. Гарет Саутгейт дуже ризикує. Таку гру виправдає хіба що фінал.

– Іспанія: фанатичний контроль м'яча (в середньому 70%) вдалося конвертувати в голи лише в останньому турі. Доти були великі проблеми з реалізацією. Привіт Мораті, який змарнував 4 гольові нагоди. Іспанія виглядає цілісно і з поверненням Бускетса готова до великих матчів.

– Німеччина: Бундестім була на волосині від вильоту та повторення ганьби ЧС-2018. Занадто академічно, занадто прогнозовано з м'ячем і занадто розбито в обороні. Єдина дієва фішка з підключенням Кімміха та Гозенса і різкими змінами флангів працює через раз. Тільки Португалія попалась на цей трюк і дала німцям змогу засяяти.

– Португалія: Фернанду Сантуш не використовує потенціал свого складу, але й суперефективний футбол не ставить. Благо, Роналду комфортно бити рекорди (забиваючи здебільшого з пенальті). Кріш вирвався в найкращі бомбардири Євро-2020. Зрештою, у 2016-му Португалія була ще менш переконливою на груповому етапі. А чим все закінчилося...

На десерт – три команди, які набрали максимальну кількість очок. Бельгія, Нідерланди та Люксембург Італія. Першим двом не довелося грати в повну силу, а от "Скуадра Адзурра" постала в усій красі.

– Бельгія: "червоним дияволам" випала дуже слабка група. Росію вони обіграли однією лівою – лівою Лукаку. З Данією та Фінляндією довелося підключити праву – праву де Брюйне. Кевін вийшов у Копенгагені на 45 хвилин і перевернув гру.

– Нідерланди: "ораньє" також розім'ялися на котиках. Україна була вимучена простими рейдами Дюмфріса і дивом зберегла інтригу завдяки 400-відсотковій реалізації (2 голи з 0,5 xG). Північна Македонія не мала жодних шансів нав'язати боротьбу. Ну, і Австрія, чий тренер до матчу з Нідерландами ще не усвідомив, що Алабі не місце в центрі оборони, тому провалився в Амстердамі.

– Італія: єдина команда на турнірі, від якої кайфують всі. Ефектний інтенсивний футбол, багато моментів, красиві голи. 7 забитих і жодного пропущеного. Туреччина та Швейцарія ледь ноги винесли зі Стадіо Олімпіко. Навіть другий склад "Скуадри" показав себе прекрасним.

Без сенсацій – вилетіли всі найгірші

Майже всі найгірші. Євро-2020 поки що обмежується локальними сюрпризами: Фінляндія обіграла Данію після біди з Крістіаном Еріксеном, Іспанія довго не могла перемогти, Угорщина стримала Францію та Німеччину. Однак глобальних несподіванок немає.

Хто точно мав виходити в плей-офф – той вийшов. Інша справа, що в 1/8 фіналу ми побачимо кілька команд, які не награли на вихід з групи. Втім, це наслідок лояльного формату. Вилетіти потрібно було постаратися. 8 збірних постаралися.

– Туреччина: головне розчарування турніру. Катастрофа в обороні та імпотентність в атаці (хіба що стандарти були позитивом). Шенол Гюнеш осоромився, але провину не визнав і різко відповів на критику. Турків чекали в плей-офф, а вони стали найгіршими.

– Росія: величезна кількість грубих індивідуальних помилок, після яких заржавілий автобус Черчесова котився в прірву. А крім автобуса і півдесятка хороших передач Міранчука, росіяни нічого не показали. Заслужене останнє місце в групі.

– Фінляндія: багато старання, мало класу. Організація гри та хороша підготовка до суперників дозволила суомі до останнього боротися за плей-офф. Але команда й так стрибнула вище голови.

– Північна Македонія: поборолися з Австрією та Україною, однак бодай для одного очка потрібне було серйозне везіння. Горан Пандев не просто вивів збірну на великий турнір, а й забив там. Вже успіх.

– Шотландія: повністю відповідала стереотипному уявленню про британські команди. Лідери турніру за лонгболами, в топ-5 за навісами. Робертсон з флангу намагався щось придумати, але цього було мало. А от нічия на Вемблі з Англією – гордість. Не дарма вийшли на Євро.

– Польща: мабуть, найсильніша команда з тих, які вилетіли. Не зовсім заслужена поразка від Словаччини вбила перспективи поляків. Потім був пристойний поєдинок з Іспанією, який пощастило звести до нічиєї, і драматична битва зі Швецією, яку не пощастило програти. Команда Паулу Соузи сира, але має перспективу.

– Словаччина: див. Фінляндія. Аналогічна ситуація. З тією поправкою, що словакам фортуна посміхнулася ще більше, коли вилучили Крихов'яка.

– Угорщина: мадяри були в зручному становищі. Від них ніхто нічого не чекав, а кожна нотка позитиву, зважаючи на суперників, возвеличувалася. Так чи інакше, Угорщина перевершила найсміливіші прогнози: нічия з Францією, без п'яти хвилин перемога над Німеччиною і без п'яти хвилин нулі з Португалією. Якби матчі завершувалися на 83-й – угорці виграли б "групу смерті".

І як не сказати про їхніх вболівальників. Забита на 100% Пушкаш-Арена – головне враження від Євро-2020.

Україна була б дев'ятою в цьому списку – нам дісталася остання путівка в плей-офф. Команда Андрія Шевченка вийшла в 1/8 фіналу з від'ємною різницею голів, посівши четверту сходинку в рейтингу третіх місць. Потрібно постаратися та довести, що ми не чужі в плей-офф.

Відкриття групового етапу

Важливе уточнення – відкриття для широкої публіки. Адже всі поціновувачі Серії А добре знайомі з Мануелем Локателлі, а Александер Ісак провів потужний сезон у Прімері.

– Мануель Локателлі. Перфоманс Локателлі на Євро-2020 дивує й тих, хто знає його по Сассуоло. Якщо у клубі він грав опорника і відповідав за дистрибуцію в системі Роберто Де Дзербі, то в збірній розкрився в новій ролі. Мануель замінив Верратті та грає ближче до чужих воріт. Функції змінилися, а Локателлі все одно прекрасний. Чудово рухається, дає динаміку збірній Італії в центрі поля та гостро вривається в чужий штрафний. До того ж на більш атакувальній позиції легше отримати визнання. Дубль у ворота Швейцарії всіх змусив говорити про Локателлі.

– Александер Ісак. Шведський форвард не забив на Євро-2020 ще жодного гола, але вразив своїм дриблінгом. Ісак збирає навколо себе кількох опонентів і елегантно їх накручує. Справжнє мистецтво було проти словаків – 6 вдалих обіграшів з 7 спроб. Іспанія також відчула силу нестандартних ходів Александера. Реал Сосьєдад влітку може дуже вигідно продати шведа. Дортмундська Борусія має право першочергового викупу і повинна ним скористатися.

– Дензел Дюмфріс. Найкращі у збірній Нідерландів: де Йонг, Депай і Вейналдум. Вони ведуть гру "ораньє", але вони – зірки. А Дюмфріс, який грає за ПСВ в Ередивізі – відносно нове обличчя на світовій арені. Дензел на старті турніру знищив лівий фланг України, відвозивши Миколенка і доклавшись до двох голів. Далі – не такий яскравий, але якісний матч з Австрією, де Дюмфріс також відзначився. Він відмінно почувається в новій схемі де Бура з трьома захисниками і стає ключовою персоною при різкій зміні флангів.

Головна подія

Крістіан Еріксен впав посеред матчу з Фінляндією. Він пережив серцевий напад, на якийсь час зник пульс, лікарі прямо на полі намагалися його реанімувати. Партнери плакали та молилися, заступивши нерухомого Еріксена від камер. Шмейхель і К'яєр заспокоювали дружину Крістіана. Весь інтернет слав підтримку. На щастя, обійшлося. Еріксен живий, це найголовніше.

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Втім, ця драма – лише зайвий привід звернути увагу на збірну Данії, найкращу нетопову команду на турнірі. Перед стартом Євро-2020 більшість експертів прогнозували "вікінгам" великий успіх і називали тіньовою конячкою, тому сильний футбол підопічних Каспера Юлманда не став відкриттям.

Ще й результати не дозволяли хвалити команду в повний голос. Данці до останнього туру мали нуль очок. Просто божевілля, зважаючи на якість гри. Вони відвозили Фінляндію, пропустивши лише один удар по власних воротах, і програли. Вони цілий тайм втоптували в газон Бельгію (9:1 за ударами), поки не вийшов де Брюйне. Тільки в поєдинку з росіянами Данія взяла своє – влаштувала розгром і пробилася в плей-офф з другого місця.

Атмосфера на Паркені в Копенгагені – краса. Як трибуни безперестанку співали, як підтримували Еріксена. Фантастика.

Найкращий гол – Патрік Шик з центра поля у ворота Шотландії

Найкращий асист – Гарет Бейл на Аарона Ремзі проти Туреччини

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