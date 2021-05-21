Аргентина остановила все футбольные соревнования
18:17 - Читати українською
Пандемия продолжает вносить свои коррективы в футбольную жизнь.
В Аргентине остановили все футбольные соревнования до 30 мая из-за распространения COVID-19, сообщает официальный сайт местной федерации.
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Стоит отметить, что 12 июня Аргентина вместе с Колумбией, которую охватили протесты населения против власти, планируют принять континентальную первенство Копа Америка. Турнир продлится до 12 июля.
Об изменениях в проведении Копа Америка пока сообщений не было.
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