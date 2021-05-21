Власти Колумбии инициировала перенос первенства на ноябрь 2021 года из-за беспорядков внутри страны, однако КОНМЕБОЛ отказался от такого шага.

Копа Америка-2021: появился календарь континентального первенства

Сейчас принимается решение о проведении турнира – его могут провести либо на территории Аргентины, или вместо Колумбии появится вторая страна-хозяин, сообщает Marca. Интересно, что это мог быть первый случай в истории Копа Америка, когда первенство могло пройти на территории двух стран.

Отметим, что Копа Америка должен был состояться летом 2020-го, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир продлится с 13 июня по 10 июля включительно.

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