"Хочу сказать президенту Аргентины, что между нами, нашими странами, нет никакого соперничества. Единственный момент, когда мы будем по разные стороны баррикад – это финал Кубка Америки. И я хочу, чтобы мы выиграли с крупным счетом.

Аргентина – Бразилия: прогноз на финал Копа Америка-2021

Я думаю, что Бразилия выиграет у Аргентины 5:0. Но после этого я снова будут лучшим другом для всех президентов, которые присутствовали на этой встрече", – приводит слова Болсонару Infobae. Добавим, что президент Бразилии сделал это заявление во время саммита, на котором также присутствовали президенты Аргентины, Венесуэлы, Парагвая и Уругвая.

Финал Кубка Америки-2021 между Аргентиной и Бразилией состоится уже завтра, 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени.

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