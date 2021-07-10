"Хочу сказати президенту Аргентини, що між нами, нашими країнами, немає ніякого суперництва. Єдиний момент, коли ми будемо по різні боки барикад – це фінал Кубка Америки. І я хочу, щоб ми виграли з великим рахунком.

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Я думаю, що Бразилія виграє у Аргентини 5:0. Але після цього я знову будуть найкращим другом для всіх президентів, які присутні на цій зустрічі", – наводить слова Болсонару Infobae. Додамо, що президент Бразилії зробив цю заяву під час самміту, на якому також були присутні президенти Аргентини, Венесуели, Парагваю та Уругваю.

Фінал Кубка Америки-2021 між Аргентиною та Бразилією відбудеться вже завтра, 11 липня, початок о 03:00 за київським часом.

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