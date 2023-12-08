У ніч із четверга на п'ятницю у Маямі (штат Флорида, США) відбулося жеребкування Копа Амеріка-2024.

Під час жеребкування учасників Копа Амеріка 2024 було розбито на чотири кошики – у кожному по чотири команди. Перший кошик склав квартет зі збірних Аргентини, Бразилії, США та Мексики. Таким чином, очна зустріч Аргентини та Бразилії ставала можливою тільки в матчі за третє місце або фіналі.

Мессі може виграти Копа Амеріка 2024 року в "рідному" місті

Згідно з правилами жеребкування, жодна з груп не могла містити в собі більш ніж три південноамериканські команди й більш ніж дві збірні, що представляють КОНКАКАФ.

Результати жеребкування Копа Амеріка 2024:

Група A: Аргентина, Перу, Чилі, Канада/Тринідад і Тобаго,

Група B: Мексика, Еквадор, Венесуела, Ямайка,

Група C: США, Уругвай, Панама, Болівія,

Група D: Бразилія, Колумбія, Парагвай, Гондурас/Коста Ріка.

Два учасники Кубка Амеріки від КОНКАКАФ визначаться за підсумками раунду плей-ін. У турнірі зіграють переможці матчів Канада – Тринідад і Тобаго та Коста-Рика – Гондурас, які пройдуть у США 23 березня.

У плей-офф вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. Матчі відбудуться у США в період з 20 червня по 14 липня.

Нагадаємо, що чинним переможцем Копа Амеріки є збірна Аргентини, яка здобула трофей у 2021 році.