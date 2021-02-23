Количество участников Кубка Америки в 2021 году сократилось с 12-ти до десяти. В Аргентину и Колумбию не приедут специально приглашенные национальные команды.

Сборные Австралии и Катара не сыграют на Копа Америка-2021. Информацию подтвердил генеральный секретарь КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо, сообщает El Ciudadano & La Gente.

Копа Америка официально перенесен из-за эпидемии

Обе национальные команды должны были стать гостями турнира. Вместе с десятком сборных Южной Америки австралийцы и катарцы должны были побороться за трофей на полях Аргентины и Колумбии. Копа Америка-2021 пройдет с 11 июня по 10 июля.

Австралия и Катар не смогут сыграть на турнире из-за капризов календаря. Азиатская конфедерация запланировала матчи квалификации к ЧМ-2022 на июнь.

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