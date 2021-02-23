Кількість учасників Кубка Америки в 2021 році скоротилася з 12-ти до десяти. До Аргентини та Колумбії не приїдуть спеціально запрошені національні команди.

Збірні Австралії та Катару не зіграють на Копа Амеріка-2021. Інформацію підтвердив генеральний секретар КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо, повідомляє El Ciudadano & La Gente.

Копа Амеріка офіційно перенесено через епідемію

Обидві національні команди мали стати гостями турніру. Разом із десятком збірних Південної Америки австралійці та катарці мали поборотися за трофей на полях Аргентини і Колумбії. Копа Амеріка-2021 пройде з 11 червня по 10 липня.

Австралія і Катар не зможуть зіграти на турнірі через примхи календаря. Азіатська конфедерація запланувала матчі кваліфікації до ЧС-2022 на червень.

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