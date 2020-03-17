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Копа Америка официально перенесено из-за эпидемии

16:56 17 Читати українською
Копа Америка официально перенесено из-за эпидемии
Бразилия – действующий триумфатор турнира / Фото The National

Коронавирус помешал планам провести еще один континентальный турнир.

Летом 2020-го должен был состояться турнир сборных команд Южной Америки, но планы изменились, сообщает AS.

Евро-2020 официально перенесено – УЕФА определил новые даты проведения турнира

Турнир Копа Америка перенесено на лето 2021 года, старт запланирован на 11 июня. Причина такого непопулярного решения неизменна – распространение в мире коронавируса. Хозяев соревнования не менять, ими остались Колумбия и Аргентина.

Напомним, такую же судьбу постигло и Евро-2020, турнир также перенесли на следующий год.

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