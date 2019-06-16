Копа Америка-2019: Венесуэла и Перу разошлись сухой ничьей

Во втором матче континентального турнира сборная Венесуэлы противостояла Перу.

Копа Америка-2019, 1-й тур

Венесуэла – Перу – 0:0

Удаление: Маго, 75 (Венесуэла)

Игра между "виноделами" и "инками" так и не подарила зрителям хотя бы один забитый мяч.

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019

Команды не хотели уступать ни клочка поля друг другу, поэтому борьбы хватало, а вот со зрелищностью были явные проблемы. Правда, по ходу игры рефери Вильмар Ролдан отменил два гола перуанцев, обратившись к системе VAR. В первом тайме из-за офсайда не был засчитан гол Кристофера Гонсалеса, во втором по той же причине судьи отменил взятие ворот от Джефферсона Фарфана.

Еще один заслуживающий внимания момент – удаление левого защитника венесуэльцев Маго, который получил вторую желтую карточку за грубое столкновение с соперником в центре поля.

Таким образом, Бразилия стала лидером квартета уже с первого тура. Венесуэла и Перу имеют по одному пункту, а Боливия попытается подняться с последней ступеньки в следующих матчах.

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