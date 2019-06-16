Копа Амеріка-2019: Венесуела і Перу розійшлися сухою нічиєю

У другому матчі континентального турніру збірна Венесуели протистояла Перу.

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Венесуела – Перу – 0:0

Вилучення: Маго, 75 (Венесуела)

Гра між "виноробами" та "інками" так і не подарувала глядачам хоча б один забитий м'яч.

Бразилія розгромила Болівію у стартовому матчі Копа Амеріка-2019

Команди не хотіли поступатися жодним клаптиком поля одне одному, тому боротьби вистачало, а от з видовищністю були явні проблеми. Щоправда, по ходу гри рефері Вільмар Ролдан скасував два голи перуанців, звернувшись до системи VAR. У першому таймі через офсайд не був зарахований гол Крістофера Гонсалеса, у другому з тієї ж причини судді скасували взяття воріт від Джефферсона Фарфана.

Ще один вартий уваги момент – вилучення лівого захисника венесуельців Маго, який отримав другу жовту картку за грубе зіткнення із суперником в центрі поля.

Таким чином, Бразилія стала лідером квартету вже з першого туру. Венесуела і Перу мають по одному пункту, а Болівія спробує піднятися з останньої сходинки у наступних матчах.

Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних