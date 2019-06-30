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Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира

00:21 55 Читати українською
Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира
Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира

Завершилась стадия 1/4 финала Копа Америка-2019. В следующий этап вышли Бразилия, Аргентина, Чили и Перу.

Бразилия, Аргентина, Чили и Перу стали полуфиналистами Копа Америка-2019. Борьбу за трофей прекратили Парагвай, Венесуэла, Колумбия и Уругвай.

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В 1/2 финала Бразилия сыграет с Аргентиной (3 июля), а Перу – с Чили (4 июля). Финал Копа Америка пройдет на бразильской Макаране 7 июля.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили, которая выигрывала последние два Копа Америка – в 2015 и 2016 годах. Оба раза чилийцы в серии послематчевых пенальти обыграли Аргентину.

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Мир Главное Чили Чили Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Бразилия Бразилия Перу Перу Аргентина Аргентина
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