Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира

Завершилась стадия 1/4 финала Копа Америка-2019. В следующий этап вышли Бразилия, Аргентина, Чили и Перу.

Бразилия, Аргентина, Чили и Перу стали полуфиналистами Копа Америка-2019. Борьбу за трофей прекратили Парагвай, Венесуэла, Колумбия и Уругвай.

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В 1/2 финала Бразилия сыграет с Аргентиной (3 июля), а Перу – с Чили (4 июля). Финал Копа Америка пройдет на бразильской Макаране 7 июля.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили, которая выигрывала последние два Копа Америка – в 2015 и 2016 годах. Оба раза чилийцы в серии послематчевых пенальти обыграли Аргентину.

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