Копа Америка-2019: Колумбия уверенно победила Парагвай и с первого места вышла в плей-офф турнира

В матче 3-го тура группового этапа Копа Америка-2019 сборная Парагвая минимально уступила сборной Колумбии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В рамках третьего тура группового этапа Копа Америка-2019 в группе В встречались сборные Колумбии и Парагвая. Подопечные Карлуша Кейруша уже забронировали себе путевку в плей-офф. А вот "красно-белым" не было куда отступать: после двух ничьих с Катаром и Аргентиной их устраивала только победа.

Уже на второй минуте Дерлис Гонсалес, который принадлежит киевскому "Динамо", чуть не открыл счет в матче: прорвавшись по центру штрафной он пробил низом, однако голкипер угадал направление удара. Через несколько минут мог отличиться Мигель Альмирон – он получил передачу на линии вратарской и пробил, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки.

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В середине первого тайма Кристиан Борха оказался в штрафной соперника и вместо того, чтобы пробить по воротам из выгодной позиции попытался найти пасом Радамеля Фалькао. Защитники выбили мяч. Впоследствии, после розыгрыша углового, в падении через себя пробивал сам Радамель – эффектно, но неэффективно. Интересно, что в одном из эпизодов мяч попал в руку Гонсалесу, однако арбитр пожалел "динамовца" и не назначил пенальти в ворота Парагвая.

Наконец, на 31-й минуте Колумбия все-таки забила: Густаво Куэльяр получив пас от Сантьяго Ариас смело пошел на Роберто Фернандеса и точно пробил между ног голкипера. Впоследствии Фалькао получил поперечную передачу на границе штрафной и пробил, но мяч после его удара просвистел мимо левой стойки ворот. После пропущенного гола парагвайцы большими силами пошли вперед и коллективный прессинг почти принес результат. Однако колумбийцы, грамотно перепасовываясь, заставляли соперника нарушать правила, чем сбивали атакующий пыл "красно-белых".

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Начало второго тайма было также за колумбийцами: сначало Хуан Куадрадо упал в штрафной соперника – арбитр не назначил пенальти, фиксируя игру рукой у колумбийца, а затем только реакция Роберто Фернандеса спасла парагвайцев от второго гола.

С появлением на поле Хамеса Родригеса атаки колумбийцев стали еще острее и лишь везение спасало ворота Парагвая. Наконец, на 69-й минуте Родригес замечательной навесной передачей вывел Луиса Фернандо Диаса на ударную позицию и тот блестящим ударом поразил правый угол ворот. Однако арбитр, использовав систему VAR, в течение почти пяти минут изучал видеоповтор и гол не засчитал. Парагвай пытался огрызаться и создал несколько полумоментов, однако этого явно не хватило, чтобы хотя бы сравнять счет.

На первой добавленной минуте арбитр назначил пенальти после того, как Густаво Гомес атаковал Луиса Диаса. Однако, чтобы убедиться в правильности решения, снова побежал смотреть видеоповтор и... отменил свое предыдущее решение.

Победа принесла Колумбии первое место, девять очков и выход в плей-офф турнира, в то время как Парагвай с двумя пунктами опустился на третье место.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КОПА АМЕРИКА-2019