Аргентина одержала победу над Катаром, прорвавшись в четвертьфинал Копа Америка-2019

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 сборная Аргентины благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро переиграла Катар, став четвертьфиналистом турнира.

Матч имел важное значение для обеих сборных, ведь вопрос выхода из группы решен ещё не был. Катар нуждался хотя бы в одном очке, а для Аргентины ничья выглядела огромным риском. Месси и компания настраивались на разгром, ведь в паралельний встрече Парагвай мог одержать победу над немотивированной Колумбией – и тогда выход из группы исходил бы из рейтинга третьих команд.

"Альбиселесте" начали так, как от них и ожидалось. Уже на 3-й минуте Месси пробил над воротами после скидки от Ло Чельсо, а на 4-й с отскока из пределов штрафной нанёс удар Мартинес – чуть ниже, но всё равно высоко. Катарцам этого хватило, чтобы занервничать: через несколько секунд после момента Лаутаро защитник Аль Рави обрезался, выкатив мяч прямо на него же. Мартинес не растерялся, сразу пробив в правый нижний угол – 0:1.

После этого аргентинцы захватили инициативу и начали разрывать оборону соперника. На 14-й минуте мог отличиться Ло Чельсо, который с разворота пробил после прорыва Агуэро в штрафную – выше ворот. На 15-й Джованни повторил попытку метров с 20-ти, но в створ попасть снова не удалось. На 22-й прекрасный шанс отличиться упустил Агуэро, который получил передачу от Месси и из пределов штрафной покатил сферу мимо правой штанги.

Постепенно катарцы выровняли ход матча, став подолгу катать мяч в центре. Арабам удавалось резко обострять – как вот на 18-й минуте, когда Аль Хайдос получил разрезной пас и вышел один на один с Армани, почти перебросив его. Франко задел мяч, не дав ему закатиться в ворота, а рефери ещё и офсайд заметил. В целом, до 40-х минут ничего интересного на поле не происходило: Катар катал мяч и пытался прорезать защиту "альбиселесте" одним пасом, а Аргентина проводила затяжные позиционные атаки.

Завершение первого тайма получилось весёлым. Аргентина могла забить на 39-й минуте после паники в штрафной Катара: Мартинес замкнул подачу де Пауля, Аль Шиб парировал, а отскок подхватил Агуэро; он прострелил на Лаутаро, а тот покатил в левый нижний угол – защитники вынесли мяч с линии ворот! Добивание же получилось неудачным. Арабы ответили не менее эффектно: на 44-й Фойт сбил Альмоеза перед собственной штрафной площадкой и сел на жёлтую карточку, а Аль Рави со стандарта выстрелил в левый угол – штанга спасла "альбиселесте"! На этом команды разошлись по раздевалках.

Сразу после перерыва команды обменялись двумя не слишком острыми моментами: Аргентина провела быструю контратаку с ударом Агуэро по центру (Аль Шиб поймал мяч), а Катар завершил позиционное наступление выстрелом Абдельазиза с дистанции – слабовато для Армани. На 60-й Кун мог забить с передачи своего кума Месси, пробив с левого края штрафной, однако мяч успели накрыть защитники.

После этого Аргентина откровенно зажала Катар. На 62-й Агуэро принял пас с правого фланга и мощно пробил метров с 13-ти в правый угол (Аль Шиб снова спас), на 63-й Паредесу не хватило до замыкания прострела де Пауля считанной секунды, а на 66-й Кун с линии штрафной выстрелил в дальнюю девятку – мяч пролетел рядом с ней. Арабы ответили лишь на 70-й после прохода Афифа, но в завершении хавбек откровенно запорол удар. Тут же могло прийти наказание за расточительность: на 72-й Агуэро упал у ворот Аль Шиба, а на 73-й Месси пробил с левой метров с 11-ти – пенальти не назначили, а Лео запустил мяч в небо.

Лионель Скалони бросил в бой Дибалу, который уже на 78-й минуте мог поставить точку в матче, замкнув прекрасную передачу Акуньи в спины защитникам – мяч срезался с ноги Пауло. На 82-й со стандарта по центру пробил Лео, но Аль Шиб справился; впрочем, перманентное давление "альбиселесте" уже через минуту завершилось неизбежным взятием ворот Катара. Дибала отдал пас на ход Агуэро, а тот прорвался по правому полуфлангу в штрафную и пробил в дальний угол – 0:2! После этого Аргентине было достаточно просто доиграть встречу без ошибок, что и было успешно выполнено.

Таким образом, Аргентина набрала четыре очка и вышла на второе место группы В, прорвавшись в четвертьфинал Копа Америка-2019. Катар с одним очком остался четвёртым, завершив турнир.