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Аргентина одержала победу над Катаром, прорвавшись в четвертьфинал Копа Америка-2019

00:08 66 Читати українською
Аргентина одержала победу над Катаром, прорвавшись в четвертьфинал Копа Америка-2019
Катар – Аргентина – 0:2

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 сборная Аргентины благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро переиграла Катар, став четвертьфиналистом турнира.

 
Лаутаро Мартинес 4’
Серхио Агуэро 83’
4’ Лаутаро Мартинес
83’ Серхио Агуэро

Матч имел важное значение для обеих сборных, ведь вопрос выхода из группы решен ещё не был. Катар нуждался хотя бы в одном очке, а для Аргентины ничья выглядела огромным риском. Месси и компания настраивались на разгром, ведь в паралельний встрече Парагвай мог одержать победу над немотивированной Колумбией – и тогда выход из группы исходил бы из рейтинга третьих команд.

"Альбиселесте" начали так, как от них и ожидалось. Уже на 3-й минуте Месси пробил над воротами после скидки от Ло Чельсо, а на 4-й с отскока из пределов штрафной нанёс удар Мартинес – чуть ниже, но всё равно высоко. Катарцам этого хватило, чтобы занервничать: через несколько секунд после момента Лаутаро защитник Аль Рави обрезался, выкатив мяч прямо на него же. Мартинес не растерялся, сразу пробив в правый нижний угол – 0:1.

После этого аргентинцы захватили инициативу и начали разрывать оборону соперника. На 14-й минуте мог отличиться Ло Чельсо, который с разворота пробил после прорыва Агуэро в штрафную – выше ворот. На 15-й Джованни повторил попытку метров с 20-ти, но в створ попасть снова не удалось. На 22-й прекрасный шанс отличиться упустил Агуэро, который получил передачу от Месси и из пределов штрафной покатил сферу мимо правой штанги.

Постепенно катарцы выровняли ход матча, став подолгу катать мяч в центре. Арабам удавалось резко обострять – как вот на 18-й минуте, когда Аль Хайдос получил разрезной пас и вышел один на один с Армани, почти перебросив его. Франко задел мяч, не дав ему закатиться в ворота, а рефери ещё и офсайд заметил. В целом, до 40-х минут ничего интересного на поле не происходило: Катар катал мяч и пытался прорезать защиту "альбиселесте" одним пасом, а Аргентина проводила затяжные позиционные атаки.

Завершение первого тайма получилось весёлым. Аргентина могла забить на 39-й минуте после паники в штрафной Катара: Мартинес замкнул подачу де Пауля, Аль Шиб парировал, а отскок подхватил Агуэро; он прострелил на Лаутаро, а тот покатил в левый нижний угол – защитники вынесли мяч с линии ворот! Добивание же получилось неудачным. Арабы ответили не менее эффектно: на 44-й Фойт сбил Альмоеза перед собственной штрафной площадкой и сел на жёлтую карточку, а Аль Рави со стандарта выстрелил в левый угол – штанга спасла "альбиселесте"! На этом команды разошлись по раздевалках.

Сразу после перерыва команды обменялись двумя не слишком острыми моментами: Аргентина провела быструю контратаку с ударом Агуэро по центру (Аль Шиб поймал мяч), а Катар завершил позиционное наступление выстрелом Абдельазиза с дистанции – слабовато для Армани. На 60-й Кун мог забить с передачи своего кума Месси, пробив с левого края штрафной, однако мяч успели накрыть защитники.

После этого Аргентина откровенно зажала Катар. На 62-й Агуэро принял пас с правого фланга и мощно пробил метров с 13-ти в правый угол (Аль Шиб снова спас), на 63-й Паредесу не хватило до замыкания прострела де Пауля считанной секунды, а на 66-й Кун с линии штрафной выстрелил в дальнюю девятку – мяч пролетел рядом с ней. Арабы ответили лишь на 70-й после прохода Афифа, но в завершении хавбек откровенно запорол удар. Тут же могло прийти наказание за расточительность: на 72-й Агуэро упал у ворот Аль Шиба, а на 73-й Месси пробил с левой метров с 11-ти – пенальти не назначили, а Лео запустил мяч в небо.

Лионель Скалони бросил в бой Дибалу, который уже на 78-й минуте мог поставить точку в матче, замкнув прекрасную передачу Акуньи в спины защитникам – мяч срезался с ноги Пауло. На 82-й со стандарта по центру пробил Лео, но Аль Шиб справился; впрочем, перманентное давление "альбиселесте" уже через минуту завершилось неизбежным взятием ворот Катара. Дибала отдал пас на ход Агуэро, а тот прорвался по правому полуфлангу в штрафную и пробил в дальний угол – 0:2! После этого Аргентине было достаточно просто доиграть встречу без ошибок, что и было успешно выполнено.

Таким образом, Аргентина набрала четыре очка и вышла на второе место группы В, прорвавшись в четвертьфинал Копа Америка-2019. Катар с одним очком остался четвёртым, завершив турнир.

blog_ava
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Мир Копа Америка Копа Америка-2019 Катар - Аргентина Катар Катар Аргентина Аргентина Копа Америка-2019
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