Копа Амеріка-2019: Колумбія впевнено перемогла Парагвай і з першого місця вийшла у плей-офф турніру

У матчі 3-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 збірна Парагваю мінімально поступилась збірній Колумбії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках третього туру групового етапу Копа Амеріка-2019 у групі В зустрічались збірні Колумбії та Парагваю. Підопічні Карлуша Кейруша вже забронювали собі путівку у плей-офф. Натомість "червоно-білим" не було куди відступати: після двох нічиїх з Катаром та Аргентиною їх влаштовувала лише перемога.

Вже на другій хвилині Дерліс Гонсалес, який належить київському "Динамо", мало не відкрив рахунок у матчі: прорвавшись по центру штрафного майданчика він пробив низом, однак голкіпер вгадав напрямок удару. За кілька хвилин міг відзначитись Мігель Альмірон – він отримав передачу на лінії воротарського майданчика та пробив, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.

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В середині першого тайму Крістіан Борха опинився у штрафному майданчику суперника і замість того аби пробити по воротах з вигідної позиції намагався знайти пасом Радамеля Фалькао. Захисники вибили м’яч. Згодом, після розіграшу кутового, в падінні через себе пробивав сам Радамель – ефектно, але неефективно. Цікаво, що в одному з епізодів м’яч потрапив у руку Дерлісу Гонсалесу, однак арбітр пошкодував "динамівця" і не призначив пенальті у ворота Парагваю.

Зрештою, на 31-й хвилині Колумбія таки забила: Густаво Куельяр отримавши пас від Сантьяго Аріаса сміливо пішов на Роберто Фернандеса і точно пробив між ноги голкіпера. Згодом Фалькао отримав поперечну передачу на межі штрафного майданчика і пробив, але м'яч після його удару просвистів повз ліву стійку воріт. Після пропущеного голу парагвайці великими силами пішли вперед і колективний пресинг мало не приніс результат. Однак колумбійці, грамотно перепасовуючись, змушували суперника порушувати правила, чим збивали атакувальний запал "червоно-білих".

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Початок другого тайму був також за колумбійцями: спочатку Хуан Куадрадо впав у штрафному суперника – арбітр не призначив пенальті, фіксуючи гру рукою у колумбійця, а згодом лише реакція Роберто Фернандеса врятувала парагвайців від другого гола.

З появою на полі Хамеса Родрігеса атаки колумбійців стали ще гострішими і лише везіння рятувало ворота Парагваю. Зрештою, на 69-й хвилині Родрігес чудовою навісною передачею вивів Луїса Фернандо Діаса на ударну позицію і той блискучим ударом забив у правий кут воріт. Однак арбітр, використавши систему VAR, протягом майже п’яти хвилин вивчав відеоповтор і гол не зарахував. Парагвай намагався огризатись і створив кілька напівмоментів, однак цього явно не вистачило аби бодай зрівняти рахунок.

На першій доданій хвилині арбітр призначив пенальті після того, як Густаво Гомес атакував Луїса Діаса. Однак, аби пересвідчитись у правильності рішення, знову побіг дивитись відеоповтор і... скасував своє попереднє рішення.

Перемога принесла Колумбії перше місце, дев’ять очок і вихід у плей-офф турніру, в той час як Парагвай з двома пунктами опустився на третє місце.

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