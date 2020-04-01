Контракты на сегодня действующие и должны исполняться, – юрист озвучила позицию игроков УПЛ в условиях карантина

Юрист Ассоциации футболистов Юлия Гречко заявила, что УАФ ожидает указаний УЕФА и ФИФА по выполнению условий контрактов.

Напомним, после 23 тура УПЛ чемпионат Украины был остановлен. Пока неизвестно, когда сезон 2019/20 возобновится – не исключен и вариант его досрочного завершения.

Юрист Ассоциации футболистов Юлия Гречко прокомментировала ситуацию с контрактами игроков на случай затягивания сезона 2020/21. Так как 30 июня немало игроков станут свободными агентами, то ФИФА размышляет над тем, чтобы обязать клубы автоматически пролонгировать соглашения.

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"Ассоциация футболистов профессионалов Украины разделяет рекомендации FIFPro, членом организации которой она является. Контракты на сегодня являются действующими и должны исполняться как со стороны клуба, так и со стороны футболиста. Ни один из футболистов, что касается нарушения контрактов, к нам не обращался. Клубы консультируются в телефоном режиме.

За 18 лет работы в футболе я никогда не видела, чтоб в контракте были прописаны слова "форс-мажор". На сегодня документы, которые регулируют трудовые отношения между футболистами и клубами, не предусматривают такое понятие как "форс-мажор". Какие решения будут приняты в ФИФА или в УЕФА, такие решения будет принимать и Футбольная Федерация Украины", – рассказала Гречко в эфире телеканала "Футбол 1".

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