"О прекращении существования клуба вообще речь не идет. Я думаю, что главный вопрос – это война. После нее будут более конкретные разговоры. Мое мнение таково, что клуб будет существовать.

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Контракты на паузе зарплата не выплачивается, но я думаю, что сегодня это не так важно. У каждого есть запас прочности, поэтому главная задача – закончить войну", – сказал Довбик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Артем травмировался перед войной и лечился за границей. Там его и застала война. Руководство СК Днепр-1 позволило своему форварду присоединиться к Динамо на время проведения киевлянами благотворительных матчей, чтобы подготовиться к квалификационному поединку сборной Украины против шотландцев за выход на ЧМ-2022.

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