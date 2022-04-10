"Про припинення існування клубу взагалі не йдеться. Я думаю, що головне питання – це війна. Після неї будуть конкретніші розмови. Моя думка така, що клуб буде існувати.

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Контракти на паузі, зарплата не виплачується, але я думаю, що сьогодні це не так важливо. У кожного є запас міцності, тому головне завдання – закінчити війну", – сказав Довбик у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Артем травмувався перед війною і лікувався за кордоном. Там його і застала війна. Керівництво СК Дніпро-1 дозволило своєму форварду приєднатися до Динамо на час проведення киянами благодійних матчів, аби якнайкраще підготуватися до кваліфікаційного поєдинку збірної України проти шотландців за вихід на ЧС-2022.

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