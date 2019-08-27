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Конте вошел в историю Интера, повторив достижение легендарных тренеров

10:45 16 Читати українською
Конте вошел в историю Интера, повторив достижение легендарных тренеров
Антонио Конте / ФК Интер

Интер разбил Лечче со счетом 4:0 в стартовом туре чемпионата Италии. Наставник миланцев Антонио Конте стал в один ряд с легендарными тренерами прошлого.

21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
60’ Ромелу Лукаку
84’ Антонио Кандрева
 
Диего Фариас 76’
21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
60’ Ромелу Лукаку
76’ Диего Фариас
84’ Антонио Кандрева

Победа над Лечче в матче стартового тура Серии А 2019/20 позволила Антонио Конте повторить достижение легендарных экс-наставников "нерадзурри" Джузеппе Меаццы и Эленио Эрреры, сообщает Opta.

Дебютный гол Лукаку и шедевры Брозовича и Кандревы в видеообзоре матча Интер – Лечче – 4:0

Все трое в своем дебютном матче Серии А в роли наставника Интера одержали победу с разницей в 4 мяча.

Напомним, 50-летний Конте возглавил Интер этим летом. Последний год итальянец нигде не работал после ухода из Челси, а судился с лондонским клубом.

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Италия Интер Интер Рекорды Антонио Конте Антонио Конте Интер - Лечче
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