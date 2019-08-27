Конте вошел в историю Интера, повторив достижение легендарных тренеров

Интер разбил Лечче со счетом 4:0 в стартовом туре чемпионата Италии. Наставник миланцев Антонио Конте стал в один ряд с легендарными тренерами прошлого.

Победа над Лечче в матче стартового тура Серии А 2019/20 позволила Антонио Конте повторить достижение легендарных экс-наставников "нерадзурри" Джузеппе Меаццы и Эленио Эрреры, сообщает Opta.

Дебютный гол Лукаку и шедевры Брозовича и Кандревы в видеообзоре матча Интер – Лечче – 4:0

Все трое в своем дебютном матче Серии А в роли наставника Интера одержали победу с разницей в 4 мяча.

Напомним, 50-летний Конте возглавил Интер этим летом. Последний год итальянец нигде не работал после ухода из Челси, а судился с лондонским клубом.

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