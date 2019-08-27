Конте увійшов в історію Інтера, повторивши здобуток легендарних тренерів

Інтер розбив Лечче з рахунком 4:0 у стартовому турі чемпіонату Італії. Наставник міланців Антоніо Конте став в один ряд з легендарними тренерами минулого.

Перемога над Лечче в матчі стартового туру Серії А 2019/20 дозволила Антоніо Конте повторити досягнення легендарних екс-наставників "нерадзуррі" Джузеппе Меацци та Еленіо Еррери, повідомляє Opta.

Дебютний гол Лукаку та шедеври Брозовіча і Кандреви у відеоогляді матчу Інтер – Лечче – 4:0

Всі троє у своєму дебютному матчі Серії А в ролі наставника Інтера здобули перемогу з різницею в 4 м'ячі.

Нагадаємо, 50-річний Конте очолив Інтер цього літа. Останній рік італієць ніде не працював після відходу з Челсі, натомість судився з лондонським клубом.

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