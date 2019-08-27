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Конте увійшов в історію Інтера, повторивши здобуток легендарних тренерів

10:45 240 Читать на русском
Конте увійшов в історію Інтера, повторивши здобуток легендарних тренерів
Антоніо Конте / ФК Інтер

Інтер розбив Лечче з рахунком 4:0 у стартовому турі чемпіонату Італії. Наставник міланців Антоніо Конте став в один ряд з легендарними тренерами минулого.

21’ Марсело Брозовіч
24’ Стефано Сенсі
60’ Ромелу Лукаку
84’ Антоніо Кандрева
 
Дієго Фаріас 76’
21’ Марсело Брозовіч
24’ Стефано Сенсі
60’ Ромелу Лукаку
76’ Дієго Фаріас
84’ Антоніо Кандрева

Перемога над Лечче в матчі стартового туру Серії А 2019/20 дозволила Антоніо Конте повторити досягнення легендарних екс-наставників "нерадзуррі" Джузеппе Меацци та Еленіо Еррери, повідомляє Opta.

Дебютний гол Лукаку та шедеври Брозовіча і Кандреви у відеоогляді матчу Інтер – Лечче – 4:0

Всі троє у своєму дебютному матчі Серії А в ролі наставника Інтера здобули перемогу з різницею в 4 м'ячі.

Нагадаємо, 50-річний Конте очолив Інтер цього літа. Останній рік італієць ніде не працював після відходу з Челсі, натомість судився з лондонським клубом.

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