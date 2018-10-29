toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Конте разорвал контракт с Челси – тренер может вести переговоры с другими клубами

26 октября 19:56 255 Читати українською
Конте разорвал контракт с Челси – тренер может вести переговоры с другими клубами
Антонио Конте / соцсети

Экс-наставник Челси Антонио Конте договорился о разрыве контракта с лондонским клубом и может вести переговоры с другими.

Челси и Антонио Конте расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает Mediaset Premium. Соглашение действовало после освобождения специалиста.

"Я убрался из Лондона, чтобы не работать с ними!": Куртуа и другие игроки Реала против назначения Конте или Моуринью

Теперь итальянец может вести переговоры с другими клубами. В частности, его активно сватают в мадридский Реал, где Хулен Лопетеги висит на волоске, также им интересуется Милан, где аналогичная ситуация с тренером.

Ранее Челси не хотел разрывать контракт из-за огромной суммы компенсации в размере 9 млн фунтов.

Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара – топ-5 матчей уикенда, которые стоит смотреть

Теги
Антонио Конте Антонио Конте Англия Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
6
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук