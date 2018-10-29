Конте разорвал контракт с Челси – тренер может вести переговоры с другими клубами

Экс-наставник Челси Антонио Конте договорился о разрыве контракта с лондонским клубом и может вести переговоры с другими.

Челси и Антонио Конте расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает Mediaset Premium. Соглашение действовало после освобождения специалиста.

"Я убрался из Лондона, чтобы не работать с ними!": Куртуа и другие игроки Реала против назначения Конте или Моуринью

Теперь итальянец может вести переговоры с другими клубами. В частности, его активно сватают в мадридский Реал, где Хулен Лопетеги висит на волоске, также им интересуется Милан, где аналогичная ситуация с тренером.

Ранее Челси не хотел разрывать контракт из-за огромной суммы компенсации в размере 9 млн фунтов.

Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара – топ-5 матчей уикенда, которые стоит смотреть