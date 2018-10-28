Конте розірвав контракт з Челсі – тренер може вести переговори з іншими клубами

Екс-наставник Челсі Антоніо Конте домовився про розрив контракту з лондонським клубом і може вести переговори з іншими.

Челсі та Антоніо Конте розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє Mediaset Premium. Угода діяла після звільнення фахівця.

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Тепер італієць може вести переговори з іншими клубами. Зокрема, його активно сватають у мадридський Реал, де Хулен Лопетегі висить на волосині, також ним цікавиться Мілан, де аналогічна ситуація з тренером.

Раніше Челсі не хотів розривати контракт через величезну суму компенсації у розмірі 9 млн фунтів.

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