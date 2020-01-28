Лукаку признался, что мог стать одноклубником Роналду

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал, что мог стать игроком Ювентуса летом 2019 года.

"Летом я знал, что покину Манчестер Юнайтед. Я мог перейти в Ювентус или Интер, но я хотел именно в миланский клуб. Когда мой агент сказал мне об этом, я начал праздновать.

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Мы не можем позволить себе никаких ошибок в конце сезона. Наша команда сильная, но сейчас нам нельзя забегать вперед. Конте знает, что нужно для победы. Посмотрим, как все сложится", – цитирует Лукаку Sky Sports.

Отметим, что Лукаку присоединился к Интеру летом 2019 за 65 млн евро. К слову, Ромелу провел 27 матчей за "нерадзурри" в текущем сезоне, записав в свой актив 18 голов и 4 результативных передачи.

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