"Фактически мы сделали все сами. Ювентус выжал максимум из наших двух глупых ошибок. Нам нужно действовать более четко и быть более безжалостными. Мы так много создали, и эти моменты нужно реализовывать. Команда сыграла хорошо, единственный отрицательный момент – результат.

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Мы контролировали игру Ювентуса и разочарованы поражением, потому что заслуживали гораздо большего. Соперник почти ничего не создал. Я не помню, чтобы Хандановичу приходилось спасать ворота. Если бы мы выиграли 2:0, никто бы даже не стал жаловаться", – приводит слова Конте Football Italia.

К слову, ответный матч 1/2 финала Кубка Италии состоится уже 9 февраля, начало в 21:45.

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