"Фактично ми зробили все самі. Ювентус вичавив максимум з наших двох дурних помилок. Нам потрібно діяти більш чітко і бути більш безжальними. Ми так багато створили, і ці моменти потрібно реалізовувати. Команда зіграла чудово, єдиний негативний момент – результат.

Інтер – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми контролювали гру Ювентуса і розчаровані поразкою, тому що заслуговували набагато більшого. Суперник майже нічого не створив. Я не пам'ятаю, щоб Хандановічу доводилося рятувати ворота. Якби ми виграли 2:0, ніхто б навіть не став скаржитися", – наводить слова Конте Football Italia.

До слова, матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії відбудеться вже 9 лютого, початок о 21:45.

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