Интер встречался с Ювентусом в полуфинале Кубка Италии. Смотрите видеообзор матча Интер – Ювентус на Футбол 24.

Лаутаро открыл счет во встрече, но на этом радостные эпизоды для Интера завершились. Уже через 15 минут арбитр назначил пенальти в ворота миланцев, который уверенно реализовал Криштиану Роналду.

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На этом португалец не думал останавливаться и до свистка на перерыв оформил дубль. Ханданович неуверенно вышел из ворот, позволив звезде Юве беспрепятственно перевести мяч в пустые ворота.

Ответный матч между этими соперниками состоится 9 февраля.

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