Итальянский наставник Антонио Конте готовится к официальному приходу в Тоттенхэм и уже озвучил список своих пожеланий по усилению состава.

Итальянец хочет видеть в составе "шпор" форварда Фиорентины Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport. Конкуренцию за серба составит Ювентус, а сумма трансфера обойдется не менее 60 млн евро.

Конте достиг устной договоренности с Тоттенхэмом, – журналист

Кроме того, Конте хотел бы подписать в Тоттенхэме Франка Кессье (Милан), Стефана де Врея (Интер) и Мануэля Лаццари (Лацио).

Напомним, "шпоры" вчера, 1 ноября, уволили Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера. Фаворитом на должность является Антонио Конте, уже имеющий опыт работы в АПЛ, в 2016-2018 годах он возглавлял Челси, с которым становился чемпионом.

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