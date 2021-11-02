Італійський наставник Антоніо Конте готується до офіційного приходу в Тоттенхем та вже озвучив список своїх побажань щодо підсилення складу.

Італієць бажає бачити у складі "шпор" форварда Фіорентини Душана Влаховіча, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Конкуренцію за серба складе Ювентус, а сума трансферу обійдеться не менше, ніж 60 млн євро.

Конте досяг усної домовленості з Тоттенхемом, – журналіст

Окрім цього, Конте хотів би підписати в Тоттенхем Франка Кессьє (Мілан), Стефана де Врея (Інтер) та Мануеля Лаццарі (Лаціо).

Нагадаємо, "шпори" вчора, 1 листопада, звільнили Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Фаворитом на посаду є Антоніо Конте, який вже має досвід роботи в АПЛ, у 2016-2018 роках він очолював Челсі, з яким ставав чемпіоном.

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