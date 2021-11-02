Конте согласовал контракт со "шпорами" до июня 2023 года, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Тоттенхэм официально уволил Эшпириту Санту

Отмечается, что соглашение должно быть подписано уже сегодня. У специалиста есть устная договоренность с клубом. Большую роль в переговорах сыграл спортивный директор Тоттенхэма Фабио Паратичи, который желал прихода итальянца еще с июня.

Напомним, "шпоры" вчера, 1 ноября, уволили Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера. У Конте уже есть опыт работы в АПЛ, в 2016-2018 годах он возглавлял Челси, с которым становился чемпионом.

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