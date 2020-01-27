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Конте обратился к врачам из-за проблем с сердцем после потери победы над Кальяри

15:38 81 Читати українською
Конте обратился к врачам из-за проблем с сердцем после потери победы над Кальяри
Антонио Конте / фото из соцсетей

Главный тренер Интера Антонио Конте болезненно воспринял упущенную победу над Кальяри в матче 21-го тура Серии А.

29’ Лаутаро Мартинес
90+4’ Лаутаро Мартинес
 
Раджа Наингголан 78’
29’ Лаутаро Мартинес
78’ Раджа Наингголан
90+4’ Лаутаро Мартинес

В конце отчетной встречи арбитр Джанлука Манганьелло удалил с поля Лаутаро Мартинеса, а также показал красную карточку резервному голкиперу Интера Томмазо Берни. 50-летний специалист выбежал на поле и вступил в перепалку с рефери.

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По информации Gazzetta dello Sport, разъяренного Конте забрали его помощники. Вместо того, чтобы дать послематчевый комментарий, тренер обратился к медицинскому штабу "нерадзурри" из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений Конте превышала 100 ударов в минуту.

После 21-го тура чемпионата Италии Интер набрал 48 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. Правда, Лацио имеет игру в запасе и может опередить миланцев.

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Италия Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте Интер - Кальяри
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