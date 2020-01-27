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Эриксен прибыл на медосмотр в Интер – датчанин заявил, что рад находиться в Милане

11:50 135 Читати українською
Эриксен прибыл на медосмотр в Интер – датчанин заявил, что рад находиться в Милане
Кристиан Эриксен / фото из соцсетей

Датский полузащитник Кристиан Эриксен близок к завершению перехода в миланский Интер.

Сегодня, 27 января, Эриксен прибыл в Италию, где должен пройти медосмотр и подписать контракт с Интером. На вопрос репортеров, рад ли он оказаться в Милане, Кристиан ответил утвердительно.

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Ранее сообщалось, что Интер и Тоттенхэм закрыли трансфер Кристиана Эриксена. Миланцы заплатят 15 млн евро, а еще 5 млн "шпоры" получат бонусами.

Напомним, Эриксен в текущем сезоне провел за свой клуб в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

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