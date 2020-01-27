Конте звернувся до лікарів через проблеми з серцем після втрати перемоги над Кальярі

Головний тренер Інтера Антоніо Конте болісно сприйняв втрачену перемогу над Кальярі в матчі 21-го туру Серії А.

Наприкінці звітної зустрічі арбітр Джанлука Манганьєлло вилучив з поля Лаутаро Мартінеса, а також показав червону картку резервному голкіперу Інтера Томмазо Берні. 50-річний фахівець вибіг на поле і вступив у суперечку з рефері.

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За інформацією Gazzetta dello Sport, розлюченого Конте забрали його помічники. Замість того, щоб дати післяматчевий коментар, тренер звернувся до медичного штабу "нерадзуррі" через тахікардію. Частота серцевих скорочень Конте перевищувала 100 ударів на хвилину.

Після 21-го туру чемпіонату Італії Інтер набрав 48 очок і залишився на другому місці в турнірній таблиці Серії А. Щоправда, Лаціо має гру в запасі і може випередити міланців.

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