Конте объяснил, что нужно Интеру для победы над Ювентусом

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 7 тура Серии А против Ювентуса.

"Встретятся 2 команды сыграли лучше других в предыдущих турах, но это лишь 7 тур. Реальная ценность для обоих станет известна лишь со временем. Мы в дальнейшем будем работать над нашими амбициями и увидим, чего мы стоим в этом сезоне.

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Это Дерби д'Италия – игра, которую каждый хочет смотреть. Мы должны выйти с желанием, энтузиазмом и куражом.

Мы встретимся с командой, которая несколько лет является сильнейшей в Серии А и прекрасно выступает в Европе. Доверие идет тем, кто работает там долгое время и создает реальный имидж клуба. Без сомнения они выполнили великолепную работу и подают пример другим", – цитирует Конте Football Italia.

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