Сарри: Важность матча против Интера в чемпионской гонке близка к нулю

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями от центрального матча 7-го тура Серии А против Интера.

"Мы сыграем против очень сильной команды, что доказала их великолепная игра против Барселоны. Вы не сможете сразу назвать фаворита в противостоянии Ювентуса и Интера."Нерадзурри" очень хорошо играют на контратаках и хорошо защищаются.

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Конте – один из лучших тренеров в мире и хорошо себя зарекомендовал. Но если вы хотите завтра увидеть противостояние Конте и Сарри вместо Интер против Ювентуса, то я вас не понимаю. Я бы сказал, что важность этой игры в гонке за титулом близка к нулю. Еще слишком рано говорить об этом, ведь впереди еще 31 тур.

Статистика показывает, что Интер имеет сильную оборону в Серии А сейчас, как из-за качества отдельных игроков, так и через командную работу. Защита Интера напоминает непробиваемую стену", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, Интер принимать Ювентус в матче 7-го тура Серии А. Игра состоится 6 октября, начало в 21:45.

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