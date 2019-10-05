Конте пояснив, що потрібно Інтеру для перемоги над Ювентусом

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився очікуваннями від матчу 7 туру Серії А проти Ювентуса.

"Зустрінуться 2 команди, що зіграли краще за інших у попередніх турах, але це лише 7 тур. Реальна цінність для обидвох стане відома лише з часом. Ми надалі працюватимемо відновідно нашим амбіціям і побачимо, чого ми варті у цьому сезоні.

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Це Дербі д'Італія – гра, яку кожен хоче дивитись. Ми повинні вийти з бажанням, ентузіазмом і куражем.

Ми зустрінемось із командою, яка кілька років є найсильнішою у Серії А та чудово виступає в Європі. Довіра йде тим, хто працює там довгий час і створює реальний імідж клубу. Без сумніву вони виконали чудову роботу і подають приклад іншим", – цитує Конте Football Italia.

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