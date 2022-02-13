"Сегодня было очень сложно, хотя, на самом деле, это была одна из лучших наших игр. Мы создали много моментов, чтобы забить, и владели мячом. Конечно, очень сложно объяснить такое начало – не знаю, как комментировать эти два гола. Мы имели возможности, но снова проиграли. Мы должны продолжать работать и знать, что нам будет нелегко.

Очередное фиаско Конте в видеообзоре матча Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 0:2

По прибытии я сразу сказал вам, что нам придется сражаться в каждой игре. У нас много работы, но это непросто, потому что окружающая среда привыкла играть за Лигу чемпионов, Лигу Европы. Все, наверное, должны понимать, что изменилось, и нужно пытаться работать. Нужно строить заново, и мы должны это знать. Я пытаюсь со своими игроками сделать все, чтобы улучшить ситуацию, но окружение должно понять, какова сейчас наша реальная позиция", – приводит слова Конте ВВС.

Напомним, Тоттенхэм проиграл третий матч подряд и свалился на восьмую строчку АПЛ, не дающую права на еврокубки.

Тоттенхэм проиграл в третьем матче подряд, Ливерпуль минимально победил Бёрнли, Ньюкасл одолел Астон Виллу