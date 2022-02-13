"Сьогодні було дуже складно, хоча, насправді, це була одна з найкращих наших ігор. Ми створили багато моментів, щоб забити, і володіли м'ячем. Звичайно, дуже складно пояснити такий початок – не знаю, як коментувати ці два голи. Ми мали можливості, але знову програли. Ми повинні продовжувати працювати і знати, що нам буде нелегко.

Чергове фіаско Конте у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вулверхемптон – 0:2

Після прибуття я відразу сказав вам, що нам доведеться боротися у кожній грі. У нас багато роботи, але це непросто, тому що навколишнє середовище звикло грати за Лігу чемпіонів, Лігу Європи. Всі, напевно, повинні розуміти, що дещо змінилося, і треба намагатися працювати. Потрібно будувати наново, і ми маємо це знати. Я намагаюся зі своїми гравцями зробити все, щоб покращити ситуацію, але оточення має зрозуміти, якою зараз є наша реальна позиція", – наводить слова Конте ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем програв третій матч поспіль і звалився на восьму сходинку АПЛ, яка не дає права на єврокубки.

Тоттенхем програв у третьому матчі поспіль, Ліверпуль мінімально переміг Бернлі, Ньюкасл здолав Астон Віллу