"Волки" получили преимущество на 6-й минуте. Льорис отразил два удара, однако с третьим выстрелом Хименеса уже не справился. Через 12 минут оборона Тоттенхэма снова придумала приключения на свою голову, и Дендонкер удвоил счет.

Тоттенхэм проиграл в третьем матче подряд, Ливерпуль минимально победил Бёрнли, Ньюкасл одолел Астон Виллу

Вялые попытки "шпор" отыграться не дали никакого проку вплоть до финального свистка. 0:2 – команда Конте проиграла третий матч чемпионата подряд, чего с итальянским специалистом не случалось 12 лет.