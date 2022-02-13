Очередное фиаско Конте в видеообзоре матча Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 0:2
19:06 - Читати українською
Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону в 25 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
"Волки" получили преимущество на 6-й минуте. Льорис отразил два удара, однако с третьим выстрелом Хименеса уже не справился. Через 12 минут оборона Тоттенхэма снова придумала приключения на свою голову, и Дендонкер удвоил счет.
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Вялые попытки "шпор" отыграться не дали никакого проку вплоть до финального свистка. 0:2 – команда Конте проиграла третий матч чемпионата подряд, чего с итальянским специалистом не случалось 12 лет.
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