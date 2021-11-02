"Я дуже радий повернутися до тренерської роботи, причому до роботи в клубі АПЛ, який має амбіції знову бути на провідних ролях. У Тоттенхема ультрасучасна інфраструктура та один із найкращих стадіонів у світі. З нетерпінням чекаю початку роботи, щоб передати команді та вболівальникам пристрасть, характер та цілеспрямованість, які завжди характеризували мене як тренера та футболіста.

Конте офіційно очолив Тоттенхем

Влітку наш союз не відбувся, тому що я щойно покинув Інтер і емоційно ще не відійшов від сезону, який завершився, тому тоді я вважав, що ще не час повертатися до тренерської роботи. Однак, заразливий ентузіазм і твердий намір Деніела Леві довірити мені це завдання досягли мети. Тепер, коли я знову отримав можливість, я вирішив скористатися нею, не маючи жодних сумнівів", – наводить слова Конте офіційний сайт Тоттенхема.

Нагадаємо, Антоніо очолив "шпор", підписавши контракт до червня 2023 року. За день до цього Тоттенхем відправив у відставку Нуну Ешпіріту Санту. Наразі Тоттенхем посідає 9 місце в АПЛ, набравши 15 очок після 10 турів.

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