Лондонцы просто смяли соперника за половину первого тайма. Сон, Моура и автогол засветили на табло счет 3:0 уже к 28-й минуте. Впрочем, еще перед отдыхом Витесс два гола отквитал. Якоб Расмуссен реабилитировался за "самострел", а Беро дал надежду бильярдным ударом под дальнюю штангу.

Конте дебютировал во главе Тоттенхэма нервной победой в Лиге конференций, Унион проиграл из-за фейла голкипера

Во втором тайме команды уже не забивали, зато нахватали удалений. У Тоттенхэма "отличился" Ромеро, а Витесс подвели Духи и вратарь Шуберт (сыграл рукой за пределами штрафной). 3:2 – результативный дебют Антонио Конте во главе "шпор".