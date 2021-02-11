Скандал у півфіналі Кубка Італії між Інтером та Ювентусом (0:0) залишився без серйозних наслідків.

Дисциплінарний комітет вирішив не карати Антоніо Конте та Андреа Аньєллі за мотивами заочної перепалки, повідомляє Football Italia.

Скандал у Кубку Італії – Конте показав середній палець президенту Ювентуса, а той відповів брутальною лайкою

Наставник Інтера у перерві показав сердній палець президенту Ювентуса, а той вже після фінального свистка відповів брутальною лайкою. Обидва епізоди потрапили в об'єктиви телекамер, проте провокатори уникнули дисциплінарних санкцій.

Додамо, що Ювентус таки матиме відчутну втрату на фінал Кубка Італії проти Аталанти – захисник Алекс Сандро перебрав жовтих карток і не зможе зіграти.

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