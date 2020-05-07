Конте хочет видеть Алабу в Интере – Барселона и Реал в конкурентах

Защитник мюнхенской Баварии и сборной Австрии Дэвид Алаба в ближайшее трансферное окно может перебраться в другой клуб.

Интерес к 27-летнему австрийцу проявляет миланский Интер. На приглашении Алабы настаивает главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте, сообщает SPORT1.

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Поскольку Алаба и Бавария далеки от продления контракта, то мюнхенцам придется его продать в ближайшее трансферное окно. Если этого не произойдет, то летом 2021-го защитник уйдет бесплатно. В нынешнем сезоне Дэвид Алаба провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Добавим, что Интер не единственный претендент на защитника сборной Австрии. Барселона и Реал также следят за его контрактной ситуацией. До недавнего времени именно мадридцы считались главным фаворитом в борьбе за лидера Баварии.

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