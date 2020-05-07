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Конте хоче бачити Алабу в Інтері – Барселона та Реал у конкурентах

7 травня 14:07 174 Читать на русском
Конте хоче бачити Алабу в Інтері – Барселона та Реал у конкурентах
Девід Алаба / Getty images

Оборонець мюнхенської Баварії та збірної Австрії Девід Алаба в найближче трансферне вікно може перебратися в інший клуб.

Інтерес до 27 річного австрійця проявляє міланський Інтер. На запрошенні Алаби наполягає головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте, повідомляє SPORT1.

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Оскільки Алаба і Баварія далекі від продовження контракту, то мюнхенцям доведеться його продати в найближче трансферне вікно. Якщо цього не станеться, то влітку 2021-го оборонець піде безкоштовно. У нинішньому сезоні Девід Алаба провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Додамо, що Інтер не єдиний претендент на захисника збірної Австрії. Барселона та Реал також стежать за його контрактною ситуацією. До недавна саме мадридці вважалися головним фаворитом у боротьбі за лідера Баварії.

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Барселона Барселона Італія Реал Мадрид Реал Мадрид Інтер Інтер Баварія Баварія Антоніо Конте Антоніо Конте Девід Алаба Девід Алаба
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