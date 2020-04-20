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Зидан дал согласие на трансфер Алабы из Баварии, – AS

17:38 13 Читати українською
Зидан дал согласие на трансфер Алабы из Баварии, – AS
Дэвид Алаба / dpa

Защитник мюнхенской Баварии и сборной Австрии Дэвид Алаба в ближайшее трансферное окно может перебраться в мадридский Реал.

Опытный защитник может cменить Бундеслигу на Ла Лигу летом, сообщает AS.

Реал может переехать на другой стадион до конца сезона – он меньше, чем Бернабеу в 13 раз

На Бернабеу Алаба станет заменой бразильцу Марсело. Принципиальное согласие на это дал наставник "сливочных" Зинедин Зидан. Поскольку 27-летний австриец и Бавария далеки от продления контракта, то мюнхенцам придется его продать в ближайшее трансферное окно. Если этого не произойдет, то летом 2021-го защитник уйдет из Баварии бесплатно.

В нынешнем сезоне Дэвид Алаба провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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