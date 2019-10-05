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Фанаты Ювентуса требуют заменить Конте на Маркизио на клубной аллее славы

17:36 8 Читати українською
Фанаты Ювентуса требуют заменить Конте на Маркизио на клубной аллее славы
Антонио Конте и Клаудио Маркизио / ФК Ювентус

Болельщики туринского Ювентуса не могут простить переход бывшего игрока и наставника команды Антонио Конте в миланский Интер.

 

Звезда Антонио Конте может исчезнуть с аллеи славы туринского Ювентуса. По информации Tuttomercatoweb, болельщики "зебр" создали петицию, в которой требуют поставить на его место звезду Клаудио Маркизио. Ее уже подписали 15 тысяч человек.

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Причиной таких радикальных требований стало решение Конте возглавить принципиального соперника Юве – миланский Интер. Противостояние этих команд является главным в Италии.

Матч Интер – Ювентус состоится 6 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио Интер Интер Ювентус Ювентус Италия футбольные фанаты Антонио Конте Антонио Конте Интер - Ювентус
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