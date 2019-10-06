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Конте: Фанати Ювентуса – дурні та неосвічені люди

13:25 20 Читать на русском
Конте: Фанати Ювентуса – дурні та неосвічені люди
Антоніо Конте / Reuters

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував вимогу фанатів туринського Ювентуса прибрати його зірку з клубної алеї слави на стадіоні.

 

"Я навіть не хотів обговорювати це, але ви в засобах масової інформації висвітлюються ці дурні та неосвічених люди. Це не фанати, а дурні. Футбол – це спорт, а не війна. Іноді люди забувають про це.

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Це спорт, який повинен приносити позитив, а не ненависть і насильство. Поки пристрасть допомагає долати подібні ситуації, я буду продовжувати. Якщо моя пристрасть згасне, я буду першим, хто скаже, що прийшов час припинити мою діяльність у футболі", – цитує Конте Football Italia.

Нагадаємо, Антоніо Конте у якості гравця виступав за Ювентус протягом 13-ти сезонів, а також був тренером "Старої синьйори" з 2011-го до 2014-го року. Також відзначимо, що сьогодні в центральному матчі 7-го туру італійської Серії А Інтер зіграє з Ювентусом на Сан-Сіро, початок – о 21:45.

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